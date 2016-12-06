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    Смолов: «Спартак» хочет меня купить – это правда. Но я туда не перейду»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов подтвердил информацию, согласно которой его хочет приобрести «Спартак». По словам футболиста, сам он не заинтересован в данном переходе. Отметим, что на данный момент форвард является лучшим бомбардиром чемпионата России, имея на своем счету 10 голов в 10-ти матчах.

    «То, что «Спартак» хочет моего перехода – это правда. Что я могу туда перейти – нет. Отступных у меня в контракте нет. Но Галицкий сказал, что в России никуда меня не продаст. Вроде интерес из Англии есть, Германия есть. Из последнего – «Сток Сити» этой зимой, прям супер-конкретно. Надо думать. Могу ли я пообещать, что не уйду зимой из «Краснодара»? Я думаю, что не уеду зимой. Рассчитываю, что летом смогу уехать. Есть еще одна команда в Германии, куда я мог бы перейти. «Боруссия» ли это? Не знаю», – сказал Смолов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.12.2016 19:08
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 7 декабря 2016, 11:17

      Федя, останься в Краснодаре, не порть себя переходами, переходить надо если в команде не получается, а с этим у тебя всё норм!!!

      0
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      Рейтинг: +1659

      KalterJax > yudinvitalik 7 декабря 2016, 12:34

      Наоборот, надо переходить тогда, когда ты на пике) потом будет неизбежный спад и возраст добавится ... этого будет мало, чтобы впечатлить хороший европейский клуб) главное не засидеться на одном месте) вон Акинфеев мог уйти даже в МЮ, когда Ван Дер Сар карьеру заканчивал, тогда он был на пике, был хорош) потом как я и сказал пошёл спад, пошли вратарский ляпы и всё , теперь зарубежом он мало кому нужен)

      -1
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik > KalterJax 7 декабря 2016, 13:04

      так поэтому и пусть помогает Краснодару пока на пике))) А когда спад пойдёт, пусть уходит)) Краснодар от этого выиграет))

      -2
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 7 декабря 2016, 09:47

      Уезжать играть в Европу, а стоит ли? Здесь он первый парень,да с хорошей зарплатой, а там пахать надо, доказывать в каждой игре чего ты стоишь! Мое мнение, надо хорошо подумать! А так удачи!

      -1
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 7 декабря 2016, 08:33

      В Спартаке затухнешь как в Динамо. А в Европу поехать нужно если шанс будет.

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 7 декабря 2016, 08:19

      Федя, где еще будут играть только на тебя (на большее Ты не способен)....

      -3
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      Рейтинг: +183

      бочаров 7 декабря 2016, 04:12

      Федя ты не куда не ходи будь вторым Андреем Тихоновым,трудись на благо команды!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 7 декабря 2016, 00:13

      Это в Росси ты столько стоишь,а там реально конкуренция съест,но попробовать стоит.Главное,чтобы не засиделся.

      -1
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      Рейтинг: +193

      Борис23 6 декабря 2016, 23:50

      Лучше зарубеж езжай - полезней будет.

      -1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > Борис23 7 декабря 2016, 08:17

      какой зарубеж, там глубокая скамейка....

      -2
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      Рейтинг: +997

      egrrr 6 декабря 2016, 23:44

      Чересчур амбициозное заявление

      -1
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      Рейтинг: +134

      FCQ 6 декабря 2016, 22:12

      Вот и отлично

      -1
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      Рейтинг: +91

      mexti69 6 декабря 2016, 22:12

      Все кто прошли из Краснодара так и не заиграли в Спартаке. Так что поиграй у себя((( Тебя я думаю через пару лет опять заклинит на пару сезонов, так уже была.

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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 > mexti69 6 декабря 2016, 22:57

      За то обратная ротация срабатывает. Ари самый яркий пример.

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