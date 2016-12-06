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    Покеттино: «Тоттенхэм» приложит все усилия для победы над ЦСКА»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подчеркнул, что «шпоры» выложатся по полной для победы над ЦСКА в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов и добудут путевку в плей-офф Лиги Европы. Игра состоится в Лондоне, 7декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени. Отметим, что выхода в еврокубковую весну «Тоттенхэму» будет достаточно не проиграть.

    «Есть несколько причин, почему Лига Европы представляет для нас важность после вылета из Лиги чемпионов. Во-первых, мы получим возможность сыграть еще некоторое количество встреч на «Уэмбли», на котором нам уже в следующем сезоне предстоит проводить свои домашние матчи. Помимо этого, игра на несколько фронтов принесет команде пользу. Нашим молодым игрокам не помешает опыт участия в еврокубках.

    Важно не растерять позитивный настрой. Нелегко вновь отправляться в Лигу Европы, но раз мы не заслужили продолжить борьбу в Лиге чемпионов, то завтра нужно выложиться по полной для победы над ЦСКА, а после постараться пройти как можно дальше. Мы обязаны это сделать», – сказал Покеттино.

    Источник: УЕФА

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    06.12.2016 18:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +89

      real1806 6 декабря 2016, 22:22

      Лёне нужен подарок от Цска напоследок!!!

      1
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west > real1806 6 декабря 2016, 22:38

      Конечно, ведь он таких заявлений не делал, в отличие от Почеттины.

      0
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 6 декабря 2016, 21:18

      Поздно опомнился,позорище,из такой группы команда из АПЛ должна с первого места выходить не напрягаясь.Ни место вам в ЛЧ и в следующем году вас там не будет и это радует!!!Желаю ЦСКА Красивой победы,например 2-3!!!

      3
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 6 декабря 2016, 20:18

      не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями, Маур-2. Тем более после таких заявлений. Вангую, что ЦСКА на расслабоне раскатает бестрофейных шпор.

      3
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML > vick-north-west 6 декабря 2016, 20:33

      было бы не куёво))))

      2
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