Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гетце не примет участия в игре с «Реалом»

    Дортмундская «Боруссия» будет вынуждена обойтись без полузащитника Марио Гетце в гостевом матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Реалом». У игрока имеются некоторые проблемы с коленом, вследствие чего он не полетит с командой в Мадрид. Кроме того, хавбек рискует пропустить поединок ближайшего тура Бундеслиги с «Кельном».

    Игра «Реал» – «Боруссия» состоится в среду, 7 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени. Отметим, что обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2016 13:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 