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    Анчелотти: «Бавария» хочет показать хороший футбол в игре с «Атлетико»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подчеркнул, что его команда намерена улучшить свою игру в плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, сегодня мюнхенцы проведут заключительный матч группового этапа против «Атлетико».

    «Мы не достигли поставленной задачи на групповом этапе, но хотим показать хороший футбол в предстоящей встрече. Мотивация будет высока, поскольку нам противостоит серьезный соперник. Знаем, что не сумели продемонстрировать нашу лучшую игру во всех матчах этого сезона, но рассчитываем прибавить в плей-офф, потому что уровень соперников заметно подрастет», – отметил Анчелотти.

    Источник: УЕФА

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    06.12.2016 07:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +664

      Небесная 6 декабря 2016, 22:27

      удачи Баварии

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 декабря 2016, 09:54

      Ты, дорогой товарищ папа Карло, должен быть заинтересован в этом, как никто другой. Ибо в противном случае можешь оказаться в статусе безработного.

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 6 декабря 2016, 09:05

      не мотивированы и не убедил

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