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    Глушаков: «Рыжиков – мой любимый вратарь, люблю забивать ему»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ставший автором победного гола в матче 17-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1), заявил, что любит поражать ворота голкипера казанского клуба Сергея Рыжикова. Отметим, что этот забитый мяч стал для 29-летнего россиянина четвертым в 15-ти матчах чемпионата России нынешнего сезона.

    «Рыжиков – мой любимый вратарь, люблю забивать ему. Если говорить об отрыве, то сейчас пять очков ничего не значат. Если бы отмечали чемпионство – другой вопрос, но чемпионат продолжается, и вся борьба еще впереди.

    Мы не так много проиграли игр, чтобы отыгрываться. Если с Самарой не смогли, значит такое было стечение обстоятельств, где-то недостаточно настроились. Сегодня надо было загладить свою вину перед болельщиками и выиграть в последней игре в году, да еще и на домашнем стадионе, чтобы уйти в отпуск в хорошем настроении. Федун поздравил с наступающим Новым годом. Пожелал, чтобы лишнего веса не набрали», – сказал Глушаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2016 01:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 6 декабря 2016, 11:32

      да что за громкие слова от этого глушака..на шару ведь забил и здесь и крыльям..везет просто пока..

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 6 декабря 2016, 11:53

      не кс..спутал...тереку!!!

      0
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 6 декабря 2016, 07:45

      После игры в Самаре,красно-белые молчали.А сейчас на ветке только они!

      -1
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      Рейтинг: +664

      Небесная 6 декабря 2016, 01:15

      После игры в Самаре ты так не пиз..ел, язык в ж..пу засунул и молчал

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter > Небесная 6 декабря 2016, 01:26

      А сейчас засунул Ваш язык в место которое Вы описали)))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +664

      Небесная > Соа́рес де Мора́ис 6 декабря 2016, 02:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты, говнюк, не указывай, что мне делать. Ещё указывалка не выросла и вряд ли вырастет

      -5
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      Рейтинг: +664

      Небесная > ttter 6 декабря 2016, 02:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну вы-то его и не высовываете оттуда.

      -4
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Небесная 6 декабря 2016, 03:58

      ты мужик или баба с яйцами? а то не понятно ник женский а разговаривает как быдло)

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      Рейтинг: +664

      Небесная > 6 декабря 2016, 22:13

      по себе не суди, свиное рыло

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      Рейтинг: +664

      Небесная > Snerg 6 декабря 2016, 22:15

      не тебе меня учить, как разговаривать со свиньями

      0
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