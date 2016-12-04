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    Фабрегас может вернуться в «Арсенал»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас может продолжить карьеру в «Арсенале». По информации источника, главный тренер «канониров» Арсен Венгер рассматривает 29-летнего испанца, выступавшего за них с 2003 по 2011 год, в качестве замены травмированного Санти Касорлы. Напомним, ранее сообщалось, что лондонский клуб готов продать футболиста.

    По данным Transfermarkt, стоимость Фабрегаса оценивается в 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Челси» в АПЛ пять матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

    Источник: Skysports

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    04.12.2016 16:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3507

      FRZZ 5 декабря 2016, 22:50

      45 млн. евро многовато уже для Фабрегаса, думаю договорятся на 30.

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      Рейтинг: +116

      lisal 5 декабря 2016, 20:03

      я тоже думаю что не все будут ему рады!!!

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 5 декабря 2016, 16:08

      Если будет феерить как прежде, то норм.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 5 декабря 2016, 07:04

      Доброго пути!!!

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      Рейтинг: +48

      wattman 4 декабря 2016, 20:21

      его очень плохо встретят в Арсенале

      1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 4 декабря 2016, 20:17

      Всё верно,нужно возвращаться в Тулу))))

      1
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      Рейтинг: +82

      Mi6 4 декабря 2016, 17:54

      Поможет?

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