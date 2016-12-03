Балотелли пожонглировал с мячом в гостиной и проверил ударом на прочность мебель

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли у себя дома продемонстрировал умения жонглировать мячом и проверил силой удара прочность мебели в гостиной. Соответствующее видео форвард выложил на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне Балотелли провел за «Ниццу» в Лиге 1 шесть матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя желтыми карточками.