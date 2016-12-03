Балотелли пожонглировал с мячом в гостиной и проверил ударом на прочность мебель

Как был клоуном, так и остался.... Ничего нового.... Хорошо ещё хоть ковёр не поджёг...
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли у себя дома продемонстрировал умения жонглировать мячом и проверил силой удара прочность мебели в гостиной. Соответствующее видео форвард выложил на своей странице в Instagram.
В нынешнем сезоне Балотелли провел за «Ниццу» в Лиге 1 шесть матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя желтыми карточками.
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