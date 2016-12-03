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    Балотелли пожонглировал с мячом в гостиной и проверил ударом на прочность мебель

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли у себя дома продемонстрировал умения жонглировать мячом и проверил силой удара прочность мебели в гостиной. Соответствующее видео форвард выложил на своей странице в Instagram.

    В нынешнем сезоне Балотелли провел за «Ниццу» в Лиге 1 шесть матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя желтыми карточками.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    03.12.2016 19:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 декабря 2016, 16:31

      Как был клоуном, так и остался.... Ничего нового.... Хорошо ещё хоть ковёр не поджёг...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 декабря 2016, 21:38

      Продолжайте наблюдение !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 3 декабря 2016, 21:27

      Понятно

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 3 декабря 2016, 19:21

      А ни Че что он в кореша на диване зарядил?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Flamini84 3 декабря 2016, 19:05

      Держите в курсе
      Вот вам писать то нечего

      3
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