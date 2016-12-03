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    «Арсенал» зимой планирует укрепиться Пайетом

    Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет, давно уже ставший лакомым кусочком не только для топ-клубов Англии, но и всей Европы в целом, может все-таки сменить клубную прописку в период зимнего трансферного окна. Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, которому очень импонирует игра 29-летнего игрока, хочет видеть его в составе своей команды.

    Отметим, что не только «канониры» заинтересованы в приобретении футболиста «молотобойцев»: также француза хочет заполучить «Манчестер Юнайтед».

    В нынешнем сезоне на счету Пайета два гола и семь результативных передач в 14-ти матчах.

    Источник: The Sun

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    03.12.2016 12:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 4 декабря 2016, 00:44

      в любой команде бы пригодился

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 3 декабря 2016, 13:30

      Этот парень нам пригодится..

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 декабря 2016, 13:30

      Тульский?

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