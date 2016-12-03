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    «Рубин» предложил Рыжикову новый контракт

    Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков в ближайшее время может продлить соглашение с командой. Руководство клуба предложило футболисту пролонгировать контракт, условия которого пока неизвестны.

    «Действительно, сразу после матча с «Арсеналом» мне позвонил Сергей и сказал, что к нему подходил президент «Рубина» с предложением продлить сотрудничество. Никаких других деталей пока сообщить не могу. Как только, так сразу», – приводит слова агента вратаря Алексея Сафонова издание «Реальное время».

    Источник: «Реальное время»

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    03.12.2016 08:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 3 декабря 2016, 14:17

      Надеюсь договорятся и продлят соглашение!

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 3 декабря 2016, 13:30

      Рыжикову респект, хотя я и за "Спартак" болею. Человек своё дело знает.

      -1
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru > Супермачо 3 декабря 2016, 13:38

      ...очень рад,что ещё один адекватный болельщик радуется за Сергея!!!

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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru > FaTeK1945ru 3 декабря 2016, 13:40

      АДМИН !!!???

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 3 декабря 2016, 12:14

      все правильно, добротный вратарь.

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