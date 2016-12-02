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    Кобелев: «Был вариант с приобретением в «Динамо» Селезнева, но я выбрал Погребняка»

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что в августе 2015 года московский клуб рассматривал вариант усиления линии нападения Павлом Погребняком или Евгением Селезневым, но в итоге сделал выбор в пользу первого. Отметим, что после перехода в стан бело-голубых 33-летний россиянин лишь раз поражал ворота соперника.

    «Купить Павла Погребняка было моим решением. Это был август 2015 года, чемпионат уже начался, вот-вот должен был уйти Кокорин. Мы бы оставались вообще без нападающих.

    Чемпионат уже шел, взять футболиста, который уже играет – большая проблема, тем более бесплатно. Поэтому выбора у нас было очень мало – Евгений Селезнев и Павел Погребняк. Исходя из того, что Селезнев не особо горел желанием, плюс ситуация с Украиной, выбор пал на Погребняка», – сказал Кобелев.

    Источник: Спорт FM

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    02.12.2016 01:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 2 декабря 2016, 21:56

      Ага, на всем белом свете в 2015 было только два форварда Селезнев и Погребняк. Причем последний только в глазах Кобелева мог считаться форвардом. Фактически, он перестал быть им еще в Фулхэме, за который забил 2 гола в 15 играх, а в Рединге он почти сразу сел на лавку и так просидел весь контракт. не знаю забил ли хоть раз. Для непосвященных - играть в пас П. не умел никогда, так что возможные полезные действия П. - только голы.

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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 2 декабря 2016, 10:29

      3 погреб

      0
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 2 декабря 2016, 10:29

      2 селезнёв

      0
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 2 декабря 2016, 10:29

      1 кержаков

      0
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 2 декабря 2016, 10:29

      погребняк был для динамо 3 вариантон

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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 2 декабря 2016, 10:29

      вранье

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 2 декабря 2016, 09:11

      И он очень тебе благодарен, теперь кучу бабок получает и в хрен не дует.

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