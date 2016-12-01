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    Самедов остался в запасе на матч с «Томью»

    Тренерские штабы «Томи» и «Локомотива» огласили стартовые составы на сегодняшний матч 16-го тура РФПЛ. У железнодорожников в запасе остался полузащитник Александр Самедов.

    «Томь»: Солосин, Бордачев, Комбаров, Жиров, Дьяков, Дроппа, Ковальчук, Бикфалви, Попов, Дудиев, Касьян.

    Запасные: Мелихов, Тен, Яблонски, Осипов, Гвинейский, Баляйкин, Голышев, Кудряшов, Погребняк, Соболев.

    «Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Михалик, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Касаев, Миранчук, Майкон.

    Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Логашов, Лапшов, Игнатьев, Ндинга, Шкулетич, Галаджан, Самедов.

    Матч по договоренности клубов пройдет в Москве, встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: РПЛ

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    01.12.2016 18:56
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +3507

      FRZZ 1 декабря 2016, 20:21

      Гнилой человек Семин все-таки. Самедов перейдет в Спартак, а Семина отправят на пенсию.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +18

      Аналитик г.Северск 1 декабря 2016, 19:20

      Томск может рассчитывать на ничью

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Аналитик г.Северск 1 декабря 2016, 19:30

      пффф Самедов в последних играх что есть что нет на поле...

      0
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