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    Президент Ла Лиги: «Все знают, кому я желаю победы в матче «Барселоны» и «Реала»

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился ожиданиями накануне матча 13-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом».

    «Хочу, чтобы это игра стала праздником для всего чемпионата и чтобы впечатления от нее были только положительными.

    Я не стану говорить, кому я желаю победы – все и так знают. От исхода этого матча во многом зависит чемпионская гонка.

    Ранее я много раз говорил, кого хочу видеть победителем, однако сейчас не стану этого делать», – сказал Тебас.

    Ранее функционер неоднократно признавался в симпатиях к «Реалу». Матч «Барселона» – «Реал» состоится в субботу, 3 декабря. Начало – в 18:15 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    30.11.2016 19:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +49

      melnicn 30 ноября 2016, 21:12

      За Реал!!! Но думаю будет 1-1

      0
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      Рейтинг: +36

      ArMBoY_FunBarca 30 ноября 2016, 20:16

      Он вечно косил под мадридский мешок. Неоднократное высказывание на счет Эль - Классико.

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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 30 ноября 2016, 19:59

      и кому желает победу и кому он болеет.кто скажет ?

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