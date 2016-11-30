Черчесов: «Просить иностранцев играть за российскую сборную не хотелось бы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением относительно натурализации футболистов.

«Иногда заявления о получении российского паспорта от футболистов звучат чуть-чуть легкомысленно, в моем понимании. Я не могу запретить быть гражданином той страны или другой, это выбор каждого человека.

Пожалуйста, принимайте российский паспорт, если это от вас лично идет, становитесь в строй, как и все. Если вы достойны играть в сборной, если у вас есть российский паспорт, и вы имеете юридическое право играть, то мы мимо не пройдем.

Единственный минус какой я вижу – просить футболиста принять российское гражданство, чтобы он играл за сборную, в моем понимании попадаешь под какую-то обязанность. Честно говоря, просить никого бы не хотелось, потому что это изначально неправильно. А по зову души принимайте паспорт, будьте достойны играть и пожалуйста», – считает Черчесов.