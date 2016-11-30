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    Ди Мария сыграет с «Анжером»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария имеет все шансы появиться на поле в матче 15-го тура французской Лиги 1 против «Анжера», который состоится в среду, 30 ноября, в 22:00 по московскому времени.

    Футболист сборной Аргентины уже полторы недели тренируется после восстановления от травмы. В прошлом туре главный тренер парижан Унаи Эмери не стал рисковать и оставил футболиста вне игры.

    В текущем сезоне Ди Мария сыграл в 12 матчах французской Лиги 1, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

    Источник: ФК «ПСЖ»

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    30.11.2016 10:06
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