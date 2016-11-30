Пойет возглавил «Шанхай Шэньхуа»

Уругвайский специалист Густаво Пойет стал новым главным тренером китайского клуба «Шанхай Шэньхуа», закончившего прошедший чемпионат на четвертом месте. Он сменил на этом посту испанца Грегорио Мансано. Клуб по окончании сезона отказался продлевать с ним контракт.

Пойет имеет опыт работы в «Брайтоне», «Сандерленде», АЕКе. Последним его местом работы был «Бетис». Пойет был уволен из испанского клуба 12 ноября.