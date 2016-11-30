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    Пойет возглавил «Шанхай Шэньхуа»

    Уругвайский специалист Густаво Пойет стал новым главным тренером китайского клуба «Шанхай Шэньхуа», закончившего прошедший чемпионат на четвертом месте. Он сменил на этом посту испанца Грегорио Мансано. Клуб по окончании сезона отказался продлевать с ним контракт.

    Пойет имеет опыт работы в «Брайтоне», «Сандерленде», АЕКе. Последним его местом работы был «Бетис». Пойет был уволен из испанского клуба 12 ноября.

    Источник: ФК «Шанхай Шэньхуа»

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    30.11.2016 09:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 30 ноября 2016, 16:23

      Вроде и бизнесмены, должны понимать толк во многих вещах, но в футболе настолько тупые, какой бля Пойет? Вы серьёзно? Да за тучу бабла... Просто ноу коммент... Выбор "топового" решалы...

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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 30 ноября 2016, 10:29

      Слуцкий освобождается!
      Они там что - Нихуа?
      А этот у них не запоёт, они заблуждаются.
      Вот такая вот правда - Хуа?

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