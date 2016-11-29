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    Мело заявил, что не намерен покидать «Интер»

    Хавбек «Интера» Фелипе Мело подчеркнул, что его все устраивает в Милане и он не собирается менять команду. По информации СМИ, заинтересованность в услугах 33-летнего бразильца проявляют «Фламенго» и «Сан-Паулу».

    «Я чувствую себя абсолютно счастливым в «Интере». Я не контактировал с «Фламенго» или «Сан-Паулу», о чем пишут в прессе. Читал, что я запросил чрезмерно большую зарплату у «Фламенго», но мне даже предложения от них не поступало. Новый тренер предоставил мне шанс. Срок моего соглашения закончится через полтора года. Предложений от других клубов я не получал», – сказал Мело.

    Отметим, что в текущем розыгрыше Серии А Мело появлялся на поле лишь в трех матчах.

    Источник: Football Italia

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    29.11.2016 17:24
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