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    Кононов: «Мне предлагали возглавить сборную России, я был готов совмещать»

    Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов заявил, что получал предложение стать у руля сборной России после увольнения Фабио Капелло. По словам специалиста, он был готов совмещать посты в национальной команде и клубе.

    «Где-то отдаленно я тоже был кандидатом на пост главного тренера сборной России. Мне предлагали этот вариант, на что я отвечал: «Нет проблем, смогу совмещать две должности». Но, посмотрев со стороны, как это все-таки тяжело, какие на это уходят энергозатраты… Мне было очень жаль, что на чемпионате Европы получился такой результат. Думаю, что Леонид Слуцкий до сих пор очень переживает по этому поводу», – сказал Кононов в эфире программы «Спортивный интерес» на телеканале «Матч ТВ».

    Напомним, что в итоге преемником Капелло стал главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, который вывел национальную команду на Евро-2016. Однако на самом турнире россияне под его руководством выступили крайне неудачно, набрав лишь одно очко в трех встречах, что не позволило им преодолеть барьер группового раунда.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2016 18:59
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 28 ноября 2016, 20:41

      не скромно как то..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 28 ноября 2016, 20:23

      Возвращайся в Краснодар. Шалимов всё развалит...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6968

      sochi-2013 > Алекс_987 28 ноября 2016, 21:02

      Развалит- не развалит, а игру свою Краснодар теряет.

      -2
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