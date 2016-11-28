«Интер» зимой намерен приобрести Санчеса

«Интер» намерен усилить атакующую линию в ближайшее трансферное окно. Как сообщает источник, «нерадзурри» предпримут попытку приобрести форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса, за которого готовы заплатить весомую сумму. Конкретная цена не называется, однако известно, что на зимние покупки руководство миланцев выделит порядка 150 миллионов евро.

В текущем розыгрыше АПЛ 27-летний чилиец отметился восьмью голами и тремя результативными передачами в 13-ти поединках.