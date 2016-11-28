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    «Интер» зимой намерен приобрести Санчеса

    «Интер» намерен усилить атакующую линию в ближайшее трансферное окно. Как сообщает источник, «нерадзурри» предпримут попытку приобрести форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса, за которого готовы заплатить весомую сумму. Конкретная цена не называется, однако известно, что на зимние покупки руководство миланцев выделит порядка 150 миллионов евро.

    В текущем розыгрыше АПЛ 27-летний чилиец отметился восьмью голами и тремя результативными передачами в 13-ти поединках.

    Источник: The Sun

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    28.11.2016 17:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 29 ноября 2016, 01:06

      Точно не перейдет,а вот в Юве может!

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 28 ноября 2016, 20:59

      Алексис не играет по четвергам!

      0
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      Рейтинг: +9

      Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12 28 ноября 2016, 20:25

      отличное приобретение будет!!!

      1
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      Рейтинг: +112

      lisal 28 ноября 2016, 20:21

      не хватит денег. Италия сейчас в упадке на клубных уровнях!!!

      -1
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 28 ноября 2016, 20:11

      почему

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 ноября 2016, 19:29

      ну это будет падение для Санчеса

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      Рейтинг: +1381

      marslond 28 ноября 2016, 18:49

      Мечтать не вредно. Зачем мне борьба за Лигу Европы.

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