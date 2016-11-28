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    Дебюши травмировался в дебютном матче за «Арсенал» в нынешнем сезоне

    Защитник «Арсенала» Матье Дебюши, восстановившийся после травмы, вновь угодил в лазарет в первом же своем матче в нынешнем сезоне. Игрок из-за повреждения был вынужден покинуть поле уже на 16-й минуте встречи 13-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:1).

    По словам главного тренера «канониров» Арсена Венгера, степень тяжести травмы француза станет известна через двое суток, после прохождения МРТ.

    Напомним, повреждение помешало Дебюши принять участие в составе сборной Франции на чемпионате Европы-2016.

    Источник: BBC

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    28.11.2016 14:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 28 ноября 2016, 21:01

      столько надежд было на него, после ухода Санья! в Ньюкасле он блистал...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +171

      RealDiMoNMadrid 28 ноября 2016, 17:46

      Пора бы Арсеналу сменить физиотерапевтов

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