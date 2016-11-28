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    В матче «Зенита» и «Уфы» произошла замена главного судьи

    Департамент судейства и инспектирования РФС принял решение о замене главного судьи матча 16-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Уфа». Назначение на игру получил Михаил Вилков (Нижний Новгород), ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба – Москва), резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), инспектор матча – Александр Гвардис (Калининград).

    Напомним, что ранее назначение на этот матч получил Владимир Сельдяков. О причинах замены не сообщается.

    Встреча «Зенит»«Уфа» состоится в среду, 30 ноября, в Санкт-Петербурге.

    Источник: РФС

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    28.11.2016 11:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 29 ноября 2016, 00:57

      Всё будет хорошо, когда играют хорошо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 28 ноября 2016, 12:50

      Пошла война кошельков.Повезло Вилкову хаааароший куш плывёт в карман от ГазПрома и главное всё по честному.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 28 ноября 2016, 12:17

      уже в открытую бомжи наглеют..

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 ноября 2016, 12:06

      Думаю бомжи подсуетились.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 28 ноября 2016, 11:51

      причина одна поставили СВОЕГО!

      4
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