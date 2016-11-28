Бубнов: «Краснодар» забил второй гол «Зениту» из офсайда. Почему судья не поднял флажок – загадка»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от матча 15-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:1). По его мнению, петербургскому клубу будет тяжело догнать лидера РФПЛ «Спартак», который ушел в отрыв на шесть очков.

«Вот ради таких концовок, какая случилась в матче «Краснодара» и «Зенита», и хочется любить футбол, ходить на него, испытывать эмоции. Если говорить начистоту, хозяевам очень сильно повезло, но свой фарт они заслужили. Не знаю, почему, но уже вторую игру подряд им везет. Сначала в провальной игре с «Зальцбургом» вытащили ничью и путевку в плей-офф, а теперь обыграли «Зенит» и вышли на третье место. Возможно, фортуну за уши притянули желанием играть в атакующий футбол. Нельзя не сказать, что второй гол забивался из офсайда. Почему судья не поднял флажок — загадка, хотя все прекрасно видел. Даже Измайлов сначала не поверил, что можно брать мяч и подавать с фланга. То, что сотворил Окриашвили, — редчайшая красота, особенно для российского чемпионата. Грузин и армян всегда отличали техника и нестандартное принятие решений — не каждый бы игрок на его месте решил пробить таким образом.

Думаю, многие обратили внимание на сцену по окончании первого тайма, когда Мирча Луческу предъявлял претензии Кокорину, а тот отмахнулся от него. Предполагаю, это связано с тем, что Саша плохо отрабатывал при потере мяча, не вступал в отбор. Он привык в «Динамо» и сборной играть на чистых мячах, давать себе передышку. А здесь нужно носиться, пахать. А у него не получается. А Луческу имеет право пихать, он и не таких кокориных видал на своем веку. Конфликт ли это? Не думаю. Иначе в перерыве нападающего заменили бы. Но какое-то продолжение история может получить.

Отрыв «Спартака» от «Зенита» достиг шести очков. Это еще не пропасть, но близко к тому. Питер теперь и «Краснодар» поджимает, и вопрос теперь — не как догнать «Спартак», а как сохранить место в зоне Лиги чемпионов. А ЦСКА отстал серьезно, это факт. О первых двух строчках можно забыть. На данный момент даю «Спартаку» 60–65% на чемпионство. И не исключаю, что за оставшиеся два тура отрыв от второго места может увеличиться», – заявил Бубнов.