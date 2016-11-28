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  • Бубнов: «Краснодар» забил второй гол «Зениту» из офсайда. Почему судья не поднял флажок – загадка»

Бубнов: «Краснодар» забил второй гол «Зениту» из офсайда. Почему судья не поднял флажок – загадка»

28 ноября 2016, 01:55
59

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от матча 15-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:1). По его мнению, петербургскому клубу будет тяжело догнать лидера РФПЛ «Спартак», который ушел в отрыв на шесть очков.

«Вот ради таких концовок, какая случилась в матче «Краснодара» и «Зенита», и хочется любить футбол, ходить на него, испытывать эмоции. Если говорить начистоту, хозяевам очень сильно повезло, но свой фарт они заслужили. Не знаю, почему, но уже вторую игру подряд им везет. Сначала в провальной игре с «Зальцбургом» вытащили ничью и путевку в плей-офф, а теперь обыграли «Зенит» и вышли на третье место. Возможно, фортуну за уши притянули желанием играть в атакующий футбол. Нельзя не сказать, что второй гол забивался из офсайда. Почему судья не поднял флажок — загадка, хотя все прекрасно видел. Даже Измайлов сначала не поверил, что можно брать мяч и подавать с фланга. То, что сотворил Окриашвили, — редчайшая красота, особенно для российского чемпионата. Грузин и армян всегда отличали техника и нестандартное принятие решений — не каждый бы игрок на его месте решил пробить таким образом.

Думаю, многие обратили внимание на сцену по окончании первого тайма, когда Мирча Луческу предъявлял претензии Кокорину, а тот отмахнулся от него. Предполагаю, это связано с тем, что Саша плохо отрабатывал при потере мяча, не вступал в отбор. Он привык в «Динамо» и сборной играть на чистых мячах, давать себе передышку. А здесь нужно носиться, пахать. А у него не получается. А Луческу имеет право пихать, он и не таких кокориных видал на своем веку. Конфликт ли это? Не думаю. Иначе в перерыве нападающего заменили бы. Но какое-то продолжение история может получить.

Отрыв «Спартака» от «Зенита» достиг шести очков. Это еще не пропасть, но близко к тому. Питер теперь и «Краснодар» поджимает, и вопрос теперь — не как догнать «Спартак», а как сохранить место в зоне Лиги чемпионов. А ЦСКА отстал серьезно, это факт. О первых двух строчках можно забыть. На данный момент даю «Спартаку» 60–65% на чемпионство. И не исключаю, что за оставшиеся два тура отрыв от второго места может увеличиться», – заявил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Спартак Кокорин Александр Луческу Мирча Бубнов Александр
Комментарии (59)
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Ubuntu
1480288257
Пересмотрел момент. Оффсайд у Измайлова был.
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Nesterenko
1480293246
Не стал бы я так уверенно говорить, что ЦСКА и Зенит больше не претендуют на золото. Еще вся весна впереди, не знаю что будет там, но в данный момент Спартак заслужил 1-е место. Удачи им весной, очень интересно будет посмотреть на дальнейшую интригу в чемпионате.
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belarus-gomel
1480294153
судья игру не остановил - значит гол забит по правилам!!! а нытьё - удел слабейших!!!!
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Danjer
1480294644
Ага блять,купил Краснодар матч,давайте уж накидываться на судью,на Краснодар,когда наоборот получается,все орут что судьи хуйню делают,а там ситуации когда сложнен,где офсайд был несколько миллиметров или вообще не было,либо кто-то ,кому-то на ногу наступил,где по записям и не поймешь было или не было,а тут метровый факт и все молчат,давай те,краснодарцы,не раз вас замечал в такихя конфликтах,а щас чет тишина!!!))))))))
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Мясной Упырь
1480300662
главное что отрыв стал 6 очков,
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MaxSpartakM
1480304905
Ошибка бокового, но проблема чужая, а быкам спасибо, Спартак вперёд
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FCZenit1990
1480308817
Ну че давай те орите что Зенит всегда покупает игру где вы орущие питухи, Зенит всегда играл честно в отличии от вас всех!!!
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vsolon
1480309312
это круто .когда вне игры определяют сидя у телевизора
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MEHROJ ЗЕНИТ
1480309886
Когда судьи ошибаются в пользу зенита сразу скандал а если наоборот как будь то и нечего не было
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Клим Чугункин.
1480310535
А отгадка в кармане у судьи.
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