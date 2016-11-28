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    Лига 1. Дубль Кавани принес «ПСЖ» победу над «Лионом», в составе которого забил Вальбуэна

    В поединке 14-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде нанес поражение «Лиону» – 2:1. В составе парижан дубль оформил нападающий Эдинсон Кавани. У гостей единственный мяч забил полузащитник Матье Вальбуэна.

    После этой победы команда Унаи Эмери занимает третью строчку в турнирной таблице, имея на своем счету 32 балла. Хозяева располагаются на седьмом месте, в их активе 22 очка.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 14-й тур

    Лион – ПСЖ – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кавани, 30 (с пенальти); 1:1 – Вальбуэна, 48; 1:2 – Кавани, 81.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лига 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2016 00:40
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