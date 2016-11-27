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    Серия А. «Ювентус» проиграл «Дженоа» и другие результаты

    «Ювентус» в матче 14-го тура Серии А проиграл «Дженоа» на выезде. Поединок завершился со счетом 3:1. Хозяева забили три мяча еще в первом тайме, дублем отличился Джованни Симеоне. Гол престижа на счету Миралема Пьянича.

    Чемпионат Италии. Серия А. 14-й тур

    Дженоа – Ювентус – 3:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Симеоне, 3; 2:0 – Симеоне, 13; 3:0 – Сандро, 29 (в свои ворота); 3:1 – Пьянич, 82.

    Кротоне – Сампдория – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фальчинелли, 43; 1:1 – Фернандеш, 72.

    Болонья – Аталанта – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мазиелло, 15; 0:2 – Куртич, 68.

    Кальяри – Удинезе – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фариас, 35 (с пенальти); 1:1 – Фофана, 51; 2:1 – Сау, 58.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2016 19:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 27 ноября 2016, 19:59

      Совсем ненужное поражение Синьоры от середняка. Надеюсь, выводы будут сделаны.

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      Рейтинг: +78

      229728905 27 ноября 2016, 19:17

      Паханы Юве заработали в очередной раз.

      0
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 27 ноября 2016, 19:11

      Блин!!!

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