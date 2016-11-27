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Судьи
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Бергамо)
Материалы

Дженоа - Ювентус

27.11.2016, Воскресенье, 17:00 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Италия. Серия А, 14 тур Дженоа - Ювентус
Италия. Серия А (2015/2016)
23 тур
3 февраля, среда 22:45 Ювентус 1:0 Дженоа
4 тур
20 сентября, воскресенье 16:00 Дженоа 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 17:00 Ювентус 1:0 Дженоа
9 тур
29 октября, среда 22:45 Дженоа 1:0 Ювентус
Италия. Серия А (2013/2014)
28 тур
16 марта, воскресенье 23:45 Дженоа 0:1 Ювентус
9 тур
27 октября, воскресенье 18:00 Ювентус 2:0 Дженоа
Италия. Серия А (2012/2013)
22 тур
26 января, суббота 23:45 Ювентус 1:1 Дженоа
3 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Дженоа 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2011/2012)
27 тур
11 марта, воскресенье 18:00 Дженоа 0:0 Ювентус
8 тур
22 октября, суббота 22:45 Ювентус 2:2 Дженоа
Италия. Серия А (2010/2011)
32 тур
10 апреля, воскресенье 14:30 Ювентус 3:2 Дженоа
13 тур
21 ноября, воскресенье 14:30 Дженоа 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
24 тур
14 февраля, воскресенье 17:00 Ювентус 3:2 Дженоа
5 тур
24 сентября, четверг 22:45 Дженоа 2:2 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
31 тур
11 апреля, суббота 22:30 Дженоа 3:2 Ювентус
12 тур
13 ноября, четверг 22:30 Ювентус 4:1 Дженоа
Италия. Серия А (2007/2008)
27 тур
9 марта, воскресенье 22:30 Дженоа 0:2 Ювентус
8 тур
21 октября, воскресенье 22:30 Ювентус 1:0 Дженоа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 27 ноября 2016, 18:05

    Ювелирных давай

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    Рейтинг: +1710

    Benifacto 27 ноября 2016, 17:44

    3-0 так то уже

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