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    Примера. «Севилья» обыграла «Валенсию» и поднялась на второе место

    В матче 13-го тура Примеры «Севилья» переиграла «Валенсию» – 2:1. Счет был открыт после автогола Эсекьеля Гарая, затем равновесие восстановил Мунир Эль-Хаддади, а победу хозяевам принес точный удар Николаса Парехи.

    Таким образом, «Севилья» набрала 27 очков и выбралась на вторую строчку, откуда потеснить ее может «Барселона», играющая в воскресенье против «Реала Сосьедад». «Валенсия» с 11 баллами осталась на 16-й позиции.

    Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур

    Севилья – Валенсия – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гарай, 53 (в свои ворота); 1:1 – Эль-Хаддади, 65; 2:1 – Пареха, 75.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2016 00:36
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