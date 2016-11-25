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    Карпин: «Кокорину надо на Лопыревой жениться»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в эфире программы «Все на футбол. Афиша» оценил игру Федора Смолова, Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

    «Сложно сказать, как Смолов так вдруг заиграл. Надо было с ним находиться 24 часа в сутки, чтобы знать причину.

    Лопырева? Возможно, у Кокорина проблема в том самом. Ему надо на Лопыревой жениться.

    Он не фланговый игрок, а больше второй форвард, как в «Динамо» было. В центре он приносит намного больше пользы, и ему не хватает наглости.

    Дзюба стабильно заиграл, когда у него детство ушло. Он прошел через все и попал в «Зенит» с хорошими партнерами. Даже в 23 года у него в голове было детство», – сказал Карпин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2016 23:46
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 26 ноября 2016, 18:19


      «Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была!».................. Э-э-э-х., Валера.. "Глупый болтает - умный думает."

      -1
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 26 ноября 2016, 13:43

      ШЮТНИК А!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 26 ноября 2016, 12:36

      Какие его годы? Еще поженится и на Лопыревой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 26 ноября 2016, 12:10

      Говорят, Лера Кудрявцева еще свободна. Может, Карпин в сводничестве найдет себя.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 26 ноября 2016, 08:53

      люлей им хороших надо,что б играли лучше

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 26 ноября 2016, 07:45

      Копаются в грязном белье.

      4
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      Рейтинг: +42

      alboro 26 ноября 2016, 07:16

      Ба да он психолог

      1
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      Рейтинг: +183

      бочаров 26 ноября 2016, 07:09

      Валера ты же пошутил,пусть Кокоша в ДОМ2 идёт там с Бузовой закадрит вот это тема.

      -3
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      Рейтинг: +2269

      dyema > бочаров 26 ноября 2016, 11:15

      Чё? Следишь внимательно кто кого в Дом-2 кадрит?, тогда всё ясно с твоим уровнем)))

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 26 ноября 2016, 05:23

      Ну если честно, Лопырева ни одному нормальному мужику не помешает))), ну только не в качестве жены естественно...

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 ноября 2016, 03:40

      Кокорин и так недёшево обходится. Ещё ему и Лопырёву покупать?
      Совсем ребёнка избалуете.

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