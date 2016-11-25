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    Тотти: «Я в порядке, так зачем мне завершать карьеру?»

    Нападающий «Ромы» Франческо Тотти заявил, что может отсрочить завершение игровой карьеры.

    «В футболе ничего не гарантировано. Все думали, что я закончу играть в прошлом году, но я в порядке, я здоров и доверяю своем телу.

    Каждый имеет право на свое мнение, но зачем мне закачивать карьеру, если я хорошо себя чувствую? Я все еще могу быть полезен команде», – сказал Тотти.

    Добавим, что действующий контракт 40-летнего игрока с «Ромой» истекает по окончании этого сезона. Ранее римляне уже предлагали Тотти должность в структуре клуба.

    Источник: Calciomercato

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    25.11.2016 23:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 27 ноября 2016, 00:47

      удачи

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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 26 ноября 2016, 10:11

      Император !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 26 ноября 2016, 03:15

      есть желание и силы почему бы и не играть

      0
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      Рейтинг: +520

      Boozman 26 ноября 2016, 00:54

      Красавец. Не то что наши недозвёзды, им всем подавай предложения из первой 8-ки чемпионата, с высокой зп, а кто вообще считает себя ещё и футбольной мессией - им ещё и еврокубки подавай, ну а там глядишь они капризные подумают, завершать ли им карьеру в 30 лет, или нет

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