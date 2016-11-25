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    Каррера уверен, что Россия достойно проведет чемпионат мира-2018

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своей жизни в Москве, а также выразил уверенность в том, что Россия с честью проведет чемпионат мира в 2018 году.

    «Признаться честно, большую часть времени я проживаю не в Москве, а на базе «Спартака». Но я вижу, что подготовка к чемпионату мира продолжается. Все организованно на хорошем уровне, и я уверен, что Россия достойна проведет турнир.

    Сможет ли Россия конкурировать с большими сборными? Не смогу сказать, так как провел в России всего лишь четыре месяца», – заявил Каррера.

    Источник: Calciomercato

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    25.11.2016 15:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 25 ноября 2016, 18:47

      а выступит ли достойно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      Wertalet 25 ноября 2016, 18:09

      Насчет организации чемпионата сомнений нет наши могут сделать красиво... А вот футбол сборной России если ничего не измениться может раздосадовать практически любого ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 25 ноября 2016, 16:39

      КОНЧЕНО. СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВБУХАНО

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 25 ноября 2016, 16:29

      Дипломат )))

      0
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