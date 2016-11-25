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    Месси: «Барселона» зависит от меня? Мне повезло играть в команде, которая не зависит от одного футболиста»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился эмоциями от выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов, а также расценил шансы на предстоящий матч Примеры против «Реала Сосьедад».

    «Мы не в первый раз прошли в плей-офф Лиги Чемпионов. Атмосфера на стадионе «Селтика» была потрясающей. Я рад такому результату и проходом в следующую стадию. Игра с «Реал Сосьедадом» будет трудной. Они играют очень хорошо и борются за место в еврокубках. «Аноэта» всегда была сложным стадионом для «Барселоны». Нам необходимо выиграть, чтобы не отпускать далеко «Реал», который и так опережает нас на четыре очка.

    «Барселона» зависит от меня? Я не думаю об этом и считаю, что это не так. Мне повезло играть в лучшей команде мира, которая не зависит от одного футболиста», – сказал футболист.

    Источник: Marca

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    25.11.2016 01:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 25 ноября 2016, 15:38

      правильно говорит, Барселона не только Месси!

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