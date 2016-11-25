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    Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Фейеноорд»

    «Манчестер Юнайтед» на своем поле крупно обыграл «Фейеноорд» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Отметим, что автор одного из голов Уэйн Руни стал рекордсменом по забитым мячам манкунианцев в еврокубках. Гол в ворота голландцев стал 39-м для игрока. Также голами отмечались Хуан Мата и Джесси Лингард.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа А. 5-й тур

    Манчестер Юнайтед (Англия) – Фейеноорд (Голландия) – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Руни, 35; 2:0 – Мата, 69; 3:0 – Джонс, 75 (в свои ворота); 4:0 – Лингард, 90.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирная таблица Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2016 00:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +367

      gigs84 25 ноября 2016, 14:32

      Всех с победой! Так держать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 25 ноября 2016, 07:23

      прорвало:)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 25 ноября 2016, 06:38

      обзорчики https://vk.com/club133729346

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 25 ноября 2016, 06:14

      Реванш состоялся!

      2
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