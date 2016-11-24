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    Джорджевич считает, что у него было мало возможностей проявить себя в матче с «Маккаби»

    Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился мнением о матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» (2:0). По словам футболиста, питерский клуб в хорошем настроении готовится к матчу 15-го тура РФПЛ против «Краснодара».

    «К сожалению, у меня было мало возможностей проявить себя, ведь «Маккаби» мало атаковал. Очень важно побеждать, поэтому мы настраивались на победу. В воскресенье нам предстоит важная игра в РФПЛ с «Краснодаром». Сейчас внутри команды хорошее настроение и мы будем готовится к игре с «быками», – сказал футболист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.11.2016 22:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 25 ноября 2016, 04:36

      У КЕРЖАКОВА ЕЩЁ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ БЫЛО НО ГОЛ ЗАБИЛ

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