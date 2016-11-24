Источник: «Краснодар» отпустит Смолова в «Спартак» за 25-30 миллионов

«Краснодар» намерен удержать в составе нападающего Федора Смолова. Ранее сообщалось, что к футболисту проявляет интерес «Спартак». Однако руководство «быков» будет расположено к переговорам по трансферу своего лидера лишь при предложении в 25-30 миллионов евро. Но и это не гарантирует, что «Краснодар» пойдет на продажу Смолова.

Нападающий в текущем сезоне провел в чемпионате России девять матчей, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу.