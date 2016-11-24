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    Источник: «Краснодар» отпустит Смолова в «Спартак» за 25-30 миллионов

    «Краснодар» намерен удержать в составе нападающего Федора Смолова. Ранее сообщалось, что к футболисту проявляет интерес «Спартак». Однако руководство «быков» будет расположено к переговорам по трансферу своего лидера лишь при предложении в 25-30 миллионов евро. Но и это не гарантирует, что «Краснодар» пойдет на продажу Смолова.

    Нападающий в текущем сезоне провел в чемпионате России девять матчей, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

    Источник: ФАН

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    24.11.2016 18:56
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 25 ноября 2016, 09:09

      его никто не продают в российский клуб

      0
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      ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett > MURAD F. A. 25 ноября 2016, 09:55

      что что?)

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 25 ноября 2016, 06:23

      Как-то раз наши уже сватали Кокорина аж за 40 лямов. И Егора Титова за 25 в Баварию.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 25 ноября 2016, 06:21

      Тот, кто пишет подобное, точно в ценах не ориентируется. Посмотрите на европейские трансферы - ему красная цена 4-5 лямов. Хотя, если указано в рублях, то даже маловато будет.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 25 ноября 2016, 03:15

      Большую глупость совершат, если пойдут на продажу, от этой сделки никто не выиграет, ни клуб, ни игрок

      -1
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 25 ноября 2016, 00:25

      Нафиг он нужен

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 ноября 2016, 22:58

      Где Смолов и где 30 лямов. Да сейчас забивает, а не так давно пару лет вообще не забивал, да и не молодой уже

      2
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      ...
      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > Фан666 24 ноября 2016, 23:57

      26 лет - не молодой? О_о

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6967

      sochi-2013 > Фан666 25 ноября 2016, 12:07

      А ты сколько лет назад в штаны писал? Сейчас то научился этого не делать?

      -1
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > Йогурт Мэн 25 ноября 2016, 16:56

      ребята, вы поехали? какие минусы? я понимаю, что сейчас рано заканчивают, но это не говорит о том, что эти футболисты стары. а Смолов ещё молод и если будет продолжать в том же духе, то ещё очень многого добьётся в карьере.

      1
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 24 ноября 2016, 22:25

      Смешно..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 24 ноября 2016, 22:08

      Он даже десятки ляликов не стоит,потолок 6-7 и то что у него паспорт российский

      3
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 24 ноября 2016, 22:05

      Продай те Промесика и купите Смолика и денег можно подзаработать

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 ноября 2016, 22:03

      Раза в четыре его стоимость завышена-на фиг он по такой цене не нужен.

      2
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