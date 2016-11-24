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    Месси стал первым футболистом, который сумел забить 100 мячей в еврокубках

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал первым футболистом в истории футбола, которому удалось забить 100 голов в международных клубных турнирах, сообщает Pasion Futbol.

    Напомним, что вчера аргентинец забил два мяча в ворота «Селтика» (2:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

    92 гола Месси забил в Лиге чемпионов, пять – в играх в Клубного чемпионата мира и еще три в Суперкубке Европы. На 100 мячей ему потребовалось 119 игр.

    У форварда «Реала» Криштиану Роналду пока 99 голов в еврокубках.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2016 06:13
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 ноября 2016, 13:16

      Интересно что не форвард все рекорды бьёт.Золотые бутцы выигрывает.Велик.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 24 ноября 2016, 12:12

      Хуйня!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 24 ноября 2016, 12:12

      заслужил ЗМ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 ноября 2016, 10:40

      КриРо скоро тоже преодолеет эту планку)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -185

      Protosser 24 ноября 2016, 09:34

      Такое ощущение, что заголовок и саму новость составляют разные люди:
      "в еврокубках"
      "в международных клубных турнирах"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 24 ноября 2016, 09:21

      Не повезло немного двум великим игрокам родиться в одно время! По всем фронтам бьют реккорды! Лео с очередным достижением, так держать!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      TonicIG 24 ноября 2016, 09:02

      Молодец Лео

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 24 ноября 2016, 08:54

      Так держать !

      1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 24 ноября 2016, 08:52

      Мне кажется может до отметки 150 голов успеть поиграть, а то и больше!

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 24 ноября 2016, 08:06

      А казалось Рауля ни кто ни когда не перегонит...

      0
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