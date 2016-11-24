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    Плетикоса предложил поставить памятник футболистам «Ростова»

    Бывший голкипер «Ростова» Стипе Плетикоса поделился эмоциями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Напомним, ростовчане одержали победу со счетом 3:2. По словам Плетикосы, российский клуб одержал тактическую победу.

    – Хочу от всей души поздравить команду и болельщиков. Замечательная игра и победа.

    – Было ли какое-то предчувствие, что «Ростов» победит?

    – Думал, что «Ростов» способен не проиграть. Я же был на первом матче в Мюнхене, видел все воочию. «Ростов» не заслуживал того разгрома, до первого гола вообще играл на равных. А потом судья подарил «Баварии» пенальти…

    – Сегодняшний результат закономерен?

    – Да. Это тактическая победа. Сыграли по схеме 5-3-2. Понимал, что «Бавария» будет катать мяч, а «Ростов» ловить соперника на контратаках. В итоге хозяева и использовали свои шансы.

    – Теперь «Ростову» нужно памятник поставить в городе?

    – Конечно! Какие вопросы? Настоящий праздник. Само попадание в Лигу чемпионов – уже расценивалось как чудо. А здесь «Ростов» еще и на равных играет с «Атлетико» и «Баварией». О чем тут еще говорить? Все молодцы!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.11.2016 01:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 24 ноября 2016, 10:19

      Памятник Бердыеву надо при жизни поставить как Хиддинку

      1
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      Рейтинг: +1126

      Smekaev 24 ноября 2016, 05:35

      Атлетико - финалист ЛЧ последних лет, Бавария - просто Бавария, а Ростов с ними смотрелся на равных! Это, я считаю, просто супер достижение - никто из наших клубов в ЛЧ так не играет, никто! У меня слов нет, я не ожидал от них такой игры. Это даже круче, чем был Рубин, когда Барсу обыгрывал. Теперь бы не распродали все чиновники ростовские...

      6
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      Рейтинг: +762

      sprint5 24 ноября 2016, 04:36

      просто похвалить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      Сахалинец за Зенит 24 ноября 2016, 04:00

      За что памятник то? Лигу чемпионов как-будто выиграли. А так молодцы порадовали)

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Сахалинец за Зенит 24 ноября 2016, 12:32

      Ну извини, мы не Зенит и не ЦСКА (и я рад этому). Это больше чем просто победа. Эти парни заслужили уже памятник.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 ноября 2016, 03:56

      Ну на памятник ещё не наработали, а вот то что праздник подарили городу, это точно

      3
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      Рейтинг: +24

      ASR77 24 ноября 2016, 02:02

      ДУМАЮ ЗИМОЙ МНОГО КТО РАЗБЕЖИТСЯ ,ЕСЛИ КОНЕЧНО В Л.Е НЕ ВЫДУТ, В ЧЕМ СОМНЕВАЮСЬ 1-ОЙ НОГОЙ УЖЕ ТАМ. ТАК ДО ЛЕТА ПОИГРАЮТ И КЛУБ ЗАРАБОТАЕТ МНОГО , А НАДЕЮСЬ НАШИ ИГРОКИ ПОЕДУТ В ЕВРОПУ А НЕ В УСЛОВНЫЙ ЦСКА, ЗЕНИТ И СПАРТАК!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      АЛЕКС 58 24 ноября 2016, 01:56

      Главное-не зазвездится,и сохранить состав!

      5
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