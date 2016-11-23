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    Каррера может уйти из «Спартака» из-за недовольства в трансферах

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может покинуть московскую команду из-за разногласий с руководством по трансферам.

    Сообщается, что 52-летнему специалисту не нравятся игроки, которых предлагают ему боссы клуба. В частности, итальянец остался недоволен покупкой голкипера «Амкара» Александра Селихова, которая был согласована без его согласия.

    На днях Каррера пообщался на эту тему с руководством «Спартака» и написал письмо президенту красно-белых Леониду Федуну, в котором сообщил, что уйдет из клуба этой зимой, если подобная ситуация повторится.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.11.2016 13:50
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +324

      hellkid 24 ноября 2016, 12:24

      все пытаются информационно расшатать Спартак, но тщетно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 ноября 2016, 18:45

      Бред завистников -ничего более.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3235

      Опорник84 23 ноября 2016, 17:31

      Вот уж воистину, ну не дают покоя Спартаку разного рода корреспонденты! Отстаньте уже от команды, пусть спокойно играют!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      kiiriil19 23 ноября 2016, 17:12

      хрень какая то

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 ноября 2016, 17:07

      Лёня будет дурак,если потеряет такого тренера

      0
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 23 ноября 2016, 17:03

      На том же чемпе уже появилось опровержение за подписью Федуна. К тому же эту утку опроверг и сайт команды Спартак, давший подробной разъяснение по этому трансферу.

      0
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      Рейтинг: +130

      Бульба 23 ноября 2016, 16:56

      руки прочь от карреры

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 ноября 2016, 16:49

      Я очень надеюсь, что вся это история бред!, но если нет, то я на стороне Массимо!!!

      1
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 23 ноября 2016, 16:48

      И ПУСТЬ КАНАЕТ!

      -1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 23 ноября 2016, 16:27

      Наверно в Краснодар уйдет со Смоловым поработать. А Селихов под конец сезона пустит пару решающих как Джанаев в 2008.

      0
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