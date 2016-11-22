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    «Боруссия» Д и «Легия» стали первыми клубами, забившими семь голов на двоих в первом тайме матча ЛЧ

    В эти минуты проходит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Легией».

    Первый тайм закончился со счетом 5:2 в пользу немецкого клуба. Таким образом, в первой половине этой встречи было забито семь голов – такой результат достигнут впервые в истории Лиги чемпионов.

    На 10 и 24-й минутах отличился игрок «Легии» Александар Прийович, а между его голами трижды забили дортмундцы усилиями сделавшего дубль Синдзи Кагавы и Нури Шахина. Еще два гола «Боруссии» записали на свои счета Усман Дембеле и Марко Ройс.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2016 23:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 23 ноября 2016, 01:28

      5-2 к 35 минуте...............я такого не припомню ни с Дель Пьеро, ни с Роналдо и Батистуттой...........

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 ноября 2016, 00:44

      Браво!!!!Вот это немецко-польская разборка!!!))))

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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 22 ноября 2016, 23:46

      Будет 10?

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