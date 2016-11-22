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    Юношеская Лига УЕФА. ЦСКА победил «Байер» и вышел в плей-офф

    В матче 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА ЦСКА на своем поле переиграл «Байер» – 2:1. Победу хозяевам принес гол Тимура Жамалетдинова.

    Благодаря этому успеху армейцы набрали 12 очков в группе Е и уверенно вышли в плей-офф турнира.

    Юношеская лига УЕФА. Группа E. 5-й тур

    ЦСКА (мол.) – Байер (мол.) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Хосонов, 24; 1:1 – Шрек, 30; 2:1 – Жамалетдинов, 74.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2016 16:23
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +271

      artem 81 22 ноября 2016, 19:22

      Они играют норм, куда же потом исчезают эти таланты, походу как всегда своих бездарных родственничков проталкивают

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 22 ноября 2016, 18:50

      Для того наши хоть что-то начали выигрывать надо просто ограничить возраст до 19 лет)

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      Рейтинг: +364

      neofizer 22 ноября 2016, 18:35

      так и основным надо сыграть.

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 22 ноября 2016, 18:04

      отлично!

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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 22 ноября 2016, 17:44

      молодежь играет лучше чем основная команда не удивлюсь если молодые кони выиграют ЛЧ

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 ноября 2016, 17:41

      А через 2 года на чемпе проигравшие будут блестать в составах своих сборных - а наши дома у теливизора."22 -слишком молодой, 26 - не оправдал надежд.

      1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 22 ноября 2016, 17:39

      Молодцы!!Удачи и дальше

      1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 22 ноября 2016, 17:02

      молодцы юноши

      2
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 22 ноября 2016, 16:41

      Смотрел матч , молодцы пацаны !!!!!!!!!! Есть же молодёжь а потом почему то ребят не пускают во взрослый футбол и исчезают таланты , и так из года в год..........печально .

      10
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > ВЛАДИВОСТОК 22 ноября 2016, 16:56

      деньги губят и девки... два Д, ну може 3Д сами дураки

      1
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      Рейтинг: +367

      gigs84 22 ноября 2016, 16:32

      Ну почему наш молодняк играет на высоком уровне, а зрелые футболисты на низком? И по пляжному и по мини футболу мы, как правило, в лидерах, а в обычном - в *опе. Что за парадокс? Неужели деньги так всех развращают?

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      Рейтинг: +206

      skipushkach > gigs84 22 ноября 2016, 16:40

      Ты не сравнивай пляжный и мини с обычным,в пляжном и мини футболе много "легионеров" в сборных и клубах,причем весьма качественных легионеров,плюс там зарплаты не такие в 18 лет,как у в РФПЛ,я лично видел парней из московского динамо которым по 18 лет а в аренду приезжаю на собственных бмв инфинити,что им еще нужно после этого

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      Рейтинг: +367

      gigs84 > skipushkach 22 ноября 2016, 16:48

      Точно не помню, но вроде наши сборные (молодежные, юношеские и т.д. и по пляжному футболу тоже), состоящие только из Россиян, показывают гораздо лучшие результаты, чем основная команда. Я за этим особо не слежу, но в новостях периодически это проскакивает.

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      Рейтинг: +206

      skipushkach > gigs84 22 ноября 2016, 17:38

      поищи,увидишь там много интересных фамилий)))

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