Юношеская Лига УЕФА. ЦСКА победил «Байер» и вышел в плей-офф

В матче 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА ЦСКА на своем поле переиграл «Байер» – 2:1. Победу хозяевам принес гол Тимура Жамалетдинова.

Благодаря этому успеху армейцы набрали 12 очков в группе Е и уверенно вышли в плей-офф турнира.

Юношеская лига УЕФА. Группа E. 5-й тур

ЦСКА (мол.) – Байер (мол.) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Хосонов, 24; 1:1 – Шрек, 30; 2:1 – Жамалетдинов, 74.