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    Насри: «Венгер всегда был моим кумиром»

    Бывший полузащитник «Арсенала» Самир Насри, ныне выступающий за «Севилью», рассказал о времени проведенном в лондонском клубе.

    «Мне всегда нравился «Арсенал», потому что его тренировал Арсен Венгер, а в команде было много французских игроков. В 2004-м, когда я начинал играть в футбол, за «Арсенал» выступали Анри, Пирес и Виейра, и за «Непобедимыми» следила вся Франция. Венгер всегда был моим кумиром, и я был рад возможности поработать с ним. Не сомневался в переходе ни секунды», – рассказал Насри.

    Источник: УЕФА

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    22.11.2016 14:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 23 ноября 2016, 17:48

      Да конечно когда ты уже не кому не нужен твой кумир венгер

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 ноября 2016, 17:10

      Шлюха.

      -1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 ноября 2016, 16:08

      "Не сомневался в переходе ни секунды" - это видимо уже про Сити сказано.

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