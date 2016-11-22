Месси – приоритетная цель для Гвардиолы

По информации Cope, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поставил перед клубным руководством задачу – приобретение нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Специалист уже провел беседы по этому поводу со спортивным директором синих Чики Бегиристайном и исполнительным директором Ферраном Сориано, подчеркнув, что покупка аргентинца на данный момент является приоритетной для него.

Ранее СМИ сообщили, что «горожане» готовы потратить на приобретение Месси 230 миллионов евро. Нынешний контракт 29-летнего игрока с сине-гранатовыми истечет летом 2018 года.