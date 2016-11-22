Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Месси – приоритетная цель для Гвардиолы

22 ноября 2016, 09:54
15

По информации Cope, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поставил перед клубным руководством задачу – приобретение нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Специалист уже провел беседы по этому поводу со спортивным директором синих Чики Бегиристайном и исполнительным директором Ферраном Сориано, подчеркнув, что покупка аргентинца на данный момент является приоритетной для него.

Ранее СМИ сообщили, что «горожане» готовы потратить на приобретение Месси 230 миллионов евро. Нынешний контракт 29-летнего игрока с сине-гранатовыми истечет летом 2018 года.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Барселона Месси Лионель Гвардиола Хосеп
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
goalkeeper 90
1479800438
куда катится футбольный мир.....
Ответить
Alex3920486
1479802872
Давай, поднимем АПЛ!!!
Ответить
алекс88
1479803465
А финансовый фейр плэй разве отменили чтобы раскидываться такими бабками+зарплата...или они пол команды продадут
Ответить
Gullit 76
1479804078
Если только перед этим лоботомию ему сделать. Зачем ему это? Просто набивают цену.
Ответить
melnicn
1479806449
пойдет ко дну
Ответить
Михас007
1479807888
нельзя уходит
Ответить
Nikiforof
1479808523
Вскрытие покажет.
Ответить
Kybik-Pybik
1479810310
Гвардиола прекрасно понимает, что МС это далеко не Барселона, и даже близко не Бавария... тут на победу в АПЛ шанси невелеки, а уж про ЛЧ я вообще молчу. Гвардиола совсем не гений, явно сильно переоцененный тренер
Ответить
ivanthebest
1479810673
Что без гнома никуда? Это тебе не Испания и не изи Германия, а АПЛ, где каждая команда может дать подсрачник!
Ответить
Luis Figo
1479817935
успокойтесь на следующей неделе продлит контракт до бесконечности! ))
Ответить
Главные новости
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
2
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
3
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
10
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
4
Все новости
Все новости
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
11:34
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
08:39
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
Вчера, 16:39
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
Вчера, 13:53
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
Вчера, 11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 11:10
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
Вчера, 10:28
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
Вчера, 09:47
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
Вчера, 09:00
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
8 августа
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
8 августа
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
8 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+