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  • Зидан: «Неправильно считать, что Роналду, Бэйл и Бензема имеют гарантированное место в составе»

Зидан: «Неправильно считать, что Роналду, Бэйл и Бензема имеют гарантированное место в составе»

22 ноября 2016, 07:20
2

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов со «Спортингом» отметил, что ни для кого из игроков «сливочных» место в основном составе не является гарантированным. По словам специалиста, нападающих Криштиану Роналду и Карима Бензема, а также хавбека Гарета Бэйла нельзя назвать неприкосновенными.

«На самом деле не совсем правильно считать, что Роналду, Бэйл и Бензема всегда имеют гарантированное место в составе. Они лучшие наравне с остальными нашими игроками. Однако по силе эти футболисты слегка превосходят других», – сказал Зидан.

Источник: AS
Испания. Примера Лига чемпионов Реал Роналду Криштиану Бензема Карим Бэйл Гарет Зидан Зинедин
Комментарии (2)
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Gullit 76
1479802944
Интересно было бы увидеть Реал без этих игроков в значимом матче.Зидан через пол часа получил бы увольнение.
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