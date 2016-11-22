Зидан: «Неправильно считать, что Роналду, Бэйл и Бензема имеют гарантированное место в составе»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов со «Спортингом» отметил, что ни для кого из игроков «сливочных» место в основном составе не является гарантированным. По словам специалиста, нападающих Криштиану Роналду и Карима Бензема, а также хавбека Гарета Бэйла нельзя назвать неприкосновенными.

«На самом деле не совсем правильно считать, что Роналду, Бэйл и Бензема всегда имеют гарантированное место в составе. Они лучшие наравне с остальными нашими игроками. Однако по силе эти футболисты слегка превосходят других», – сказал Зидан.