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    «ПСЖ» готов предложить за 19-летнего бразильца 20 миллионов евро

    Хавбек «Сантоса» Тиаго Майа находится на прицеле сразу нескольких европейских топ-клубов. Заполучить 19-летнего игрока хотят «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ювентус» и «ПСЖ». При этом сам он предпочитает перебраться в Париж.

    «Я вижу себя в «ПСЖ». Большинство футболистов говорят, что хотят выступать в «Реале» или «Барселоне», а лично мне хочется играть в «ПСЖ». Было бы большой радостью для меня оказаться в Париже», – сказал Майа.

    Сообщается, что парижане готовы предложить за бразильца порядка 20 миллионов евро.

    Источник: Express.co.uk

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    21.11.2016 18:39
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