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    Шахов сменит «Факел» на «Тосно»

    Защитник «Факела» Виталий Шахов в ближайшее время сменит клубную прописку. По информации источника, 25-летний игрок переберется в «Тосно» в ближайшее трансферное окно. Отмечается, что футболист при этом входит в сферу интересов нескольких клубов РФПЛ.

    В летнее межсезонье Шахов проходил просмотр в ЦСКА, но между клубами так и не было достигнуто договоренности по поводу условий перехода.

    После 23-х туров «Тосно» располагается на второй строчке в таблице ФНЛ, имея в своем активе 46 очков и отставая от лидирующего «Динамо» на пять баллов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.11.2016 15:50
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