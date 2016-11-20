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  • Роналду: «Этот сезон – лучший в моей карьере. Хочу получить «Золотой мяч»

Роналду: «Этот сезон – лучший в моей карьере. Хочу получить «Золотой мяч»

20 ноября 2016, 23:18
24

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду дал понять, что надеется получить «Золотой мяч» в нынешнем году.

«В этом сезоне я сделал все. «Реал» победил в Лиге чемпионов, а я выиграл Евро-2016 в составе сборной Португалии. Голосование не зависит от меня, поэтому я не хочу быть одержимым этой темой.

Но если вы спросите о том, хочу ли я получить «Золотой мяч», то я отвечу, что да. Этот год получился удивительным для меня. Нет сомнений, что это мой лучший сезон в карьере», – сказал Роналду.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (24)
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Avitaminoz
1479673407
Себя не похвалишь, никто не похвалит. Так говорят.
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World_football
1479673744
Он не хвалиться в этом случае,действительно один из лучших...
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калач
1479674847
лучший сезон - лигу проиграл, кубок проиграл. В ЛЧ по пенкам победили. На Евро ни одного матча не выиграли. Победитель
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Gothic_Spirit
1479675856
хоти на здоровье,баба халёная. Золото Буффону
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dimsok
1479676091
В этом году лучший
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Sashka Reshetov
1479676443
Внимание!!! Вопрос для тех, кто ниже обсерает Роналду: ЧТО СДЕЛАЛИ ВЫ ВЫДАЮЩЕГОСЯ В ЭТОЙ ЖИЗНИ? Вам может не нравится то, как Криштиану живет вне поля, но то, что он игрок, каких история знает мало- факт. Его имя вошло в историю. А кто такие вы? Ссытесь по Месси? Такой же великий игрок, но без трофеев на уровне сборной. Но ведь почему-то никто его не обсерает.
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x-x-x-x-x
1479678250
человек говорить как есть а не делает показуху. так же любой игрок хочет этого . плохой солдат тот кто не хочет стать офицером
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melnicn
1479679380
Да-да лучший сезон !!!
Ответить
NEMETSRUS
1479687165
получишь не сомневайся меси вообще никакой ну и других нет поблизости
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Messi-93
1479707428
Нет сомнений что он один из выдающихся фктболистов мира!
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