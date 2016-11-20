Роналду: «Этот сезон – лучший в моей карьере. Хочу получить «Золотой мяч»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду дал понять, что надеется получить «Золотой мяч» в нынешнем году.

«В этом сезоне я сделал все. «Реал» победил в Лиге чемпионов, а я выиграл Евро-2016 в составе сборной Португалии. Голосование не зависит от меня, поэтому я не хочу быть одержимым этой темой.

Но если вы спросите о том, хочу ли я получить «Золотой мяч», то я отвечу, что да. Этот год получился удивительным для меня. Нет сомнений, что это мой лучший сезон в карьере», – сказал Роналду.