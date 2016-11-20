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    После ничьи с «Арсеналом» Марадона позвонил Моуринью и выразил слова поддержки

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 12-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:1) заявил, что легендарный аргентинец Диего Марадона, являющийся другом португальца, позвонил ему и выразил слова поддержки.

    «После отличной игры, но плохого результата мне позвонил король Диего Марадона. С удивительной поддержкой фанатов «Манчестер Юнайтед», друзей и семьи скоро я снова буду готов», – написал Моуринью на своей странице в Instagram.

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    Источник: Instagram

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    20.11.2016 14:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 21 ноября 2016, 17:18

      Интересно, а зачем так "литературно" переводить? Это не "Гамлет", тут можно бы и дословно...

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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 20 ноября 2016, 23:37

      Кокосу нюхнут и все будет впоряде...Тренеров не проверяют.А так М.Ю. абсолютно нулевой...Состав огого,а толку ноль.Потому что оленевод-олень!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 ноября 2016, 18:10

      Блин по игре, особенно дома вопросов почти не по одному матчу не было... Но, вот 3 левых ничьих, когда соперники отскакивали как последние скоты, которые продали душу дьвяволу, это конечно немного напрягает, т.к. эти 6 очков могли бы позволить вести уже сейчас борьбу за высокие позиции, а сейчас пока конечно позиция низковата, причём не по делу и не по игре...

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      Рейтинг: +792

      JI e x a > ivanthebest 20 ноября 2016, 22:08

      Странно, когда МЮ через игру отскакивал при Фергюссоне точно так же, фаны МЮ называли это железным характером, а соперники, оказывается, продали душу дьяволу. Хмм....

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > JI e x a 21 ноября 2016, 01:53

      Чего??? По твоему когда за весь матч идёт в створ один удар и в концовке и он же залетает, это характер? Вырви тот же Арсенал ничью по делу придавив МЮ на 15-20 минут, вопросов бы не было, а не тупым отскоком... Или когда МЮ наносит за матч почти 40 ударов, 2 из них в штангу и один в перекладину, и каким-то чудом соперник увозит очко, это в норме вещей. Ты либо какой-то дрочер, который не умеет объективно оценивать футбол, либо школота которая глорит за другую команду-соперника МЮ...

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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 20 ноября 2016, 15:07

      Марадона с двумя часами?

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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 > FRZZ 20 ноября 2016, 23:39

      У Мары была клиническая смерть,когда коксу обнюхался.Теперь двое часов.Вторые включил(одел),когда "второй раз родился".

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      Рейтинг: +3469

      FRZZ > mutabor0992 21 ноября 2016, 21:02

      Спасибо, не знал.

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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 20 ноября 2016, 15:06

      марадона любит следить за временем

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