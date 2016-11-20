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    Булыкин: «Некоторые игроки приходили на матчи сборной в нетрезвом состоянии»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что неоднократно сталкивался со случаями выхода футболистов на матчи в нетрезвом состоянии. По словам экс-игрока, подобные случаи были и в национальной команде.

    «Случалось ли, что я видел футболиста в матче в нетрезвом состоянии? Бывало такое. И на тренировки приходили, и на матчи. И даже на игру сборной. Сколько раз такое случалось: как дыхнет защитник – так стоять рядом невозможно.

    Кто это был? Не стану рассказывать. Может, кто-то из футболистов напишет книгу», – рассказал Булыкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.11.2016 10:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 20 ноября 2016, 15:14

      Игнаш алкаш по любасу!!! Обе березы кальянщики!!! - всем известный факт!!!!

      1
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      Рейтинг: +319

      семенчик 20 ноября 2016, 11:47

      Пади и сам с перегарчиком играл!!!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 ноября 2016, 11:46

      Булыкин : "не буду рассказывать кто это был", а зачем вылупился здесь.
      Болтун!

      -2
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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий > vladimir-7 20 ноября 2016, 13:52

      "Случалось ли, что я видел футболиста в матче в нетрезвом состоянии? "
      Его спросили он ответил в чем проблема? Ответил честно. Надо было сказать нет у нас все хорошо?
      А кто это был в футбольном кругу все знают. А простую ощбественность никто в расчет не берет и нах не считают нужным отчитываться.

      0
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 20 ноября 2016, 11:39

      некоторые?

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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 20 ноября 2016, 11:22

      Понеслась!

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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 20 ноября 2016, 11:04

      В твоё время в сборной в защите играли те же братья и игнашевич... это что же получается...

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 ноября 2016, 11:03

      Без фактов и фамилий это "пустая болтовня"!

      3
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