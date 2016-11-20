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    Рейнгольд: «ЦСКА сейчас обеднел. В нем ничего не осталось»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил шансы ЦСКА на продолжение борьбы за чемпионство в РФПЛ. По мнению ветерана, после двухгодичной дисквалификации полузащитника Романа Еременко армейцы не в состоянии претендовать на что-то серьезное в нынешнем сезоне.

    «Мы помним Еременко как игрока очень активного на поле и много забивающего. Мастерства у него было достаточно. И вместе с Аланом Дзагоевым линия полузащиты ЦСКА выглядела очень прилично. Сейчас команда обеднела. В ней ничего не осталось.

    С нынешним составом бороться за золотые награды несерьезно. За Лигу Европы попадаются. Не более того. Нет фундамента. Чем играть?» – заявил Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.11.2016 09:32
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 20 ноября 2016, 15:49

      Так попадаются или пободаются?

      1
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 20 ноября 2016, 14:00

      Что вы хотите ни одного бразильца, ну ладно половина, вот в Спартаке их 5 (Зе Луиш и Промес тоже за них сойдут))) поэтому и все в порядке у тазобедренных

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 20 ноября 2016, 13:23

      как же это обеднел???лукавит старина Рейнгольд,откроют наркопритон как в Китае в 19-м веке и всегда в наваре будут

      -3
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      Рейтинг: +1496

      GM > Каратель 20 ноября 2016, 13:52

      Мясной делится "секретами" финансовой стабильности СпаМа.
      Так вот чем объясняется легкость ежегодных покупок 100500 кариок!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель > GM 20 ноября 2016, 13:58

      глупые слепые глоры,как же вас жалко,искренне жалко

      -2
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      Рейтинг: +1496

      GM > Каратель 20 ноября 2016, 18:00

      Все глупые и глоры собрались под красно-белыми знаменами. Где до сих пор прекрасно себя чувствуют, в очередной раз надеясь хоть на какой-нибудь трофей :)
      Вас даже жалеть смысла нет - пустая трата времени.

      1
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 20 ноября 2016, 13:12

      В ЦСКА кризис начался давно,года три назад.Все уже забыли,как они вымучивали свои победы со всеми и даже с аутсайдерами.Игры в футбол не было.Играли как получится.Молодых отдавали в аренду или тупо продавали.И не нужно рассказывать про новый стадион и его расходы.Это разные статьи расходов:стройка и футбол.Был бы в команде хороший тренер и таких проблем у ЦСКА не было бы.

      1
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      Рейтинг: +1496

      GM > Boniel+ 20 ноября 2016, 13:49

      Расходы разные - карман один.

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Boniel+ 20 ноября 2016, 14:38

      ну если они за три кризисных года взяли два чемпионства,то какого "хорошего"тренера надо ещё желать..?

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 20 ноября 2016, 11:55

      Мне вот интересно, он постоянно что то комментирует) бред в основном)) где его каждый день СМИ находит? Или он как на работу ходит к ним? Дед всегда на связи))))))))

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 20 ноября 2016, 11:26

      Ещё один высер от кастрированной свиньи.....

      -1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 ноября 2016, 11:05

      Что то путное есть в словах деда.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 ноября 2016, 10:16

      Голубая мечта свиней-убрать из футбола ЦСКА и Зенит. Продолжайте их
      бояться.

      -2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 20 ноября 2016, 10:15

      Не обеднел, а стадионом обзавелся. Остальное тоже наладится!

      3
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      Рейтинг: -2

      МВЮ 20 ноября 2016, 09:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Туда им и дорога-Дави коней!!!

      -7
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      Рейтинг: +1496

      GM > МВЮ 20 ноября 2016, 13:50

      15 лет без побед. И этим все сказано.

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