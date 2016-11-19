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    Покеттино: «Если кто и заслужил победу, то это мы»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился впечатлениями после матча 12-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:2).

    «Было действительно важно взять три очка, игра была очень тяжелой, и я очень доволен выступлением.

    «Вест Хэм» был очень хорош, и мы показали характер. Команда всегда ищет возможности забить, и этим я очень доволен. Игроки сражались до последней минуты – награда оказалась невероятной.

    Мы создали больше моментов, и если кто и заслуживал сегодня победы, то это мы. Действительно, это была не лучшая наша игра, но это фантастическая победа», – сказал Покеттино.

    Источник: BBC

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    19.11.2016 23:07
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