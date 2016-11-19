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    Гари Невилл не считает «Арсенал» потенциальным чемпионом АПЛ нынешнего сезона

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл после матча 12-го тура АПЛ между «красными дьяволами» и «Арсеналом» (1:1) выразил мнение, что лондонский клуб не является потенциальным победителем чемпионата Англии. Отметим, что на данный момент «канониры» занимают в турнирной таблице четвертое место.

    «Наблюдая за «Арсеналом» в матче с «Манчестер Юнайтед», у меня не сложилось впечатления, что мы видим команду, которая будет успешно двигаться дальше и в итоге выиграет АПЛ. Я смотрел матчи «канониров» в начале сезоне, но и там я не увидел чемпионской игры», – сказал Невилл.

    Источник: Mirror.co.uk

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    19.11.2016 22:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +110

      Baich 20 ноября 2016, 11:22

      Невил показал себя в Валенсии!

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      Рейтинг: +421

      LMI 20 ноября 2016, 08:20

      Являясь упертым фанатом Арсенала, и соответственно - не поклонником МЮ и его игроков (даже бывших) - не могу не согласиться с Невиллом. Арсенал АБСОЛЮТНО не тянет на чемпионство. Предел мечтаний этого сезона - попадание в "священную" четверку. Не может быть чемпионом Англии команда без игрового характера и харизмы. Арсенал как был, так и остается капризной командой

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