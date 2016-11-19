Аршавин: «Не считаю, что у «Спартака» чемпионский состав. У «Зенита» он все-таки сильнее»

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ и признался, что не рассчитывает вернуться в «Зенит».

«Не считаю, что у «Спартака» чемпионский состав. У «Зенит» он все-таки сильнее. Да и «Краснодар» не уступает по подбору футболистов. Но при этом, думаю, красно-белые будут бороться до конца за первое место наравне с «Зенитом». «Спартак» играет хорошо, я видел некоторые матчи.

Не питаю иллюзии, что еще сыграю за «Зенит». Это мой любимый, родной клуб. Он очень многое сделал для меня, а я отдавал «Зениту» здоровье. Но объективно понимаю, что в топовый клуб РФПЛ меня не позовут», – сказал Аршавин.