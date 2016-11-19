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  • Аршавин: «Не считаю, что у «Спартака» чемпионский состав. У «Зенита» он все-таки сильнее»

Аршавин: «Не считаю, что у «Спартака» чемпионский состав. У «Зенита» он все-таки сильнее»

19 ноября 2016, 21:56
21

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ и признался, что не рассчитывает вернуться в «Зенит».

«Не считаю, что у «Спартака» чемпионский состав. У «Зенит» он все-таки сильнее. Да и «Краснодар» не уступает по подбору футболистов. Но при этом, думаю, красно-белые будут бороться до конца за первое место наравне с «Зенитом». «Спартак» играет хорошо, я видел некоторые матчи.

Не питаю иллюзии, что еще сыграю за «Зенит». Это мой любимый, родной клуб. Он очень многое сделал для меня, а я отдавал «Зениту» здоровье. Но объективно понимаю, что в топовый клуб РФПЛ меня не позовут», – сказал Аршавин.

Источник: Чемпионат.ком
Казахстан. Премьер-Лига Россия. Премьер-лига Кайрат Зенит Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (21)
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Apocalypse
1479585325
Естественно. У бомжей ещё в состав судьи входят.
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kuchipachi
1479587695
У Зенита на протяжении последних лет состав самый сильный, однако это не мешало ЦСКА из обходить ни один раз...
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alp
1479589300
тож думаю, что спам поплывет по поздней весне.... у коней проблем много... ростову москва будет мешать.. так что, как не крути, но чемпионом будет Зенит
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Bobafett
1479590360
Шаве максимум банку полировать, в ФНЛ
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GeorgeXIII
1479597473
Его надо в ФК Чита
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Каратель помойников
1479606365
тебя никуда не позовут,чипсоед сраный
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Zeff
1479611489
Эта сборная для позора собрана. Большими ценителями Спартака.
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vladimir-7
1479632385
Я хоть и не болельщик Зенита, но отмечу, что А. Аршавин своей игрой заслужил уважение болельщиков, поэтому не надо его так унижать.
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ijgiz
1479637815
Зенит солиднее
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Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12
1479639992
ну тут Шава прав,мы уж явно посильнее мясных!!! к ним приедем и скинем с пьедестала!
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