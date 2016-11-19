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    Рейнгольд заявил, что в «дело Еременко» должна вмешаться полиция

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о двухгодичной дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко, который был отстранен от футбольной деятельности за употребление кокаина. По словам специалиста, в данное дело должны вмешаться правоохранительные органы.

    – Мое отношение к Еременко изменилось на 180 градусов. Полнейшая безответственность – принимать наркотики и подставлять своих одноклубников. Он своим поступком подставляет всех. Что это такое? Он по энергетике всех превосходит и как с ним бороться честным спортсменам? Не в равных условиях находятся он и другие футболисты.

    С другой стороны с ним случилось несчастье и по-человечески его жалко. У меня есть вопрос к медицинскому персоналу. Врачи ЦСКА виноваты тоже. Они видят футболистов каждый день и должны понимать, чем те дышат. Извините меня, но поведение человека, сидевшего на наркотиках, должно выглядеть странным не только для врачей, но и для окружающих.

    – Вас не удивляет то, что о вине футболиста клубу было известно еще месяц назад, но ЦСКА молчал. Хотя понятно, что в магазине Еременко наркотики покупал и дело это противозаконное. Должна подключаться полиция, должны быть заданы вопросы – когда, где, у кого, сколько и как часто?

    – В этом деле ничего не докажешь. Он скажет, покупал на черном рынке, а где точно – не помню. Всю вину возьмет на себя. Без доказательств разговор бесполезен. Но я согласен, что нужно подключать полицию, которая по цепочке будет расследовать всю историю: откуда брал, почему употреблял, кто еще знал, почему не сообщил? Вопросов много. Ответ пока один – футболист дисквалифицирован.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.11.2016 21:36
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +212

      perm 242 20 ноября 2016, 10:25

      да , гаденький поступок от Ерёмы ... сейчас снова начнут в НАС пальцем тыкать, вот мол в России только за счёт допинга и выигрывает международные ( клубные ) матчи ...

      3
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 20 ноября 2016, 06:51

      да лёня им в бигиаки подсыпал,да и сам нет-нет,а скушает пяток другой

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 19 ноября 2016, 22:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Говорят на портале госзакупок появился странный лот- годовое обеспечение конюшни кокаином!!! Что бы это значило!?

      -5
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > filosof sparty 20 ноября 2016, 02:27

      накурился?

      -2
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Rzn_za_cska 20 ноября 2016, 03:33

      не суди по всей конюшне!

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Rzn_za_cska 20 ноября 2016, 03:34

      кому вы там бармотан приписывали,? а наркоконюшня,?

      -3
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > Rzn_za_cska 20 ноября 2016, 06:56

      занарколыжились,так молчали бы уже,надо срочно переименовывать коней-это уже не клуб армии,а наркопритон ,пятно на армию этот горячий финский парень наложил,а за это-линчевать

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Каратель 20 ноября 2016, 08:36

      Нужно начать с Е.Титова, он первый в списке.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 20 ноября 2016, 08:44

      Рейнгольд написал две статейки в Бомбардире и назвал себя футбольным экспертом. Теперь все болельщики, кто пишет в Бомбардире могут считать себя Футбольными экспертами.

      -3
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > vladimir-7 20 ноября 2016, 08:58

      ТЫ ЧТО БЛЯТЬ ТУПОЙ???наркошу поймали который играл за команду что расшифровывется центральный спортивный клуб армии!!!при чём тут Титов?вы грёбаный лыжный наркоклуб армию позорите
      P.s.:минусуйте девочки-школьники

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Каратель 20 ноября 2016, 10:08

      Это ты тупой, раз без мата высказаться не можешь. А
      насчет Титова см. список. кто начинал с наркоты и первым
      стоит Титов, а этот пенсионер Рейнгольд якобы не знал.

      -1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Каратель 20 ноября 2016, 16:48

      ты че орешь бестолочь. иди смотри своих негров

      -2
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Snerg 20 ноября 2016, 16:49

      ебло глупое че ты клуб трогаешь дибил. одного поймали и выгонят нахрен из команды и вопрос закрыт.

      -1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > vladimir-7 20 ноября 2016, 22:04

      открой интернет и прочитай что такое допинг и что такое наркотики) а потом ори кто первый в списке среди наркош)

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      Рейтинг: +308

      hmelarj 19 ноября 2016, 22:47

      самый путёвый хав у коней и на тебе...ему лучше уже сейчас себе другой чемп подбирать.

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 19 ноября 2016, 22:39

      Хорошенько его покрывали

      -1
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      Рейтинг: +18258

      ilichkadr 19 ноября 2016, 22:25

      Пусть финны им и занимаются откуда брал, почему употреблял, кто еще знал, почему не сообщил?

      0
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      Рейтинг: +60

      djem94 > Зенит оле оле олa 19 ноября 2016, 22:51

      еременко гражданин финляндии. какое право имеет Россия судить гражданина другой страны не за распостранение а употребление.не помню чтоб Муту в лондоне судили....никакого вреда не причинил пусть сам разбирается

      1
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      Рейтинг: +664

      Небесная > Зенит оле оле олa 19 ноября 2016, 23:21

      за употребление не сажают

      4
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > Небесная 20 ноября 2016, 06:54

      за употребление не сажают,а за хранение?ну и покупал он их у кого то-это ведь не орбит в ларьке взять..да и врачи то должны всё видеть,или гиннер интернов в штат набрал?

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Зенит оле оле олa 20 ноября 2016, 08:52

      А, что Лучеку и Федун стали русскими? Были румын и
      еврей.

      0
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      Рейтинг: +18258

      ilichkadr > Зенит оле оле олa 20 ноября 2016, 12:40

      ЦСКА российский клуб, а вот Еременко, между прочим -гражданин Финляндии. Никаких серьезных мер к виновникам этих инцидентов по нынешнему российскому законодательству применить нельзя. Максимум, что ждет врача, кормившего спортсменов допингом, – это увольнение. Поэтому коксуй, кури кальян сколько душе угодно.
      В Финляндии наказание конкретное -уголовная ответственность. Только за допинговые препараты приравнены к наркотикам и за их реализацию можно угодить за решетку на очень солидный срок.
      Срок за употребление кокаина в Финляндии полагаю найдешь в инете. Попади бы Рома с коксом после игры за сборную Финляндии, 2 годами бы не отделался.........

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 > АрбузБушь 26 января 2017, 00:53

      История тёмная с Ерёменко. Столько времени прошло, а до конца ничего не понятно.

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 19 ноября 2016, 22:22

      должна вмешаться полиция ( в заголовке )
      нужно подключать полицию ( в тексте )
      Так что противоречия нет.

      -3
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